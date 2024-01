Wow: So jung sieht Elle MacPherson (59) ohne Make-up aus!

Da muss man doch glatt zweimal hingucken! In den Achtzigern und Neunzigern schaffte es Elle MacPherson (59) auf die größten Laufstege und Covers der Welt. In dieser Zeit bekam das Supermodel auch den berühmten Spitznamen "The Body" verliehen. Bis heute verzaubert die gebürtige Australierin ihre Fans mit ihrem fitten und natürlichen Erscheinungsbild. Neue Paparazzi-Schnappschüsse von Elle machen das nun abermals deutlich!

Auf aktuellen Fotos, die Daily Mail vorliegen, wurde die 59-Jährige zusammen mit ihrem Partner Doyle Bramhall II (55) beim Bummeln durch Northern Beaches in Sydney abgelichtet. Auf den Aufnahmen fällt besonders eines ins Auge: Elle strahlt in einem natürlichen Look, ganz ohne Schminke – und wirkt dabei total jung! Ihr frisches Aussehen unterstreicht die Beauty mit einem weißen Leinen-Set und einem beigen Cowboyhut.

Im Oktober 2022 gab es erstmals Gerüchte um eine Liaison zwischen den beiden. "Elle und Doyle kennen sich schon eine Weile, aber ihre Freundschaft wurde vor Kurzem zu einer Romanze", berichtete ein Insider gegenüber New Idea und betonte, wie ernst ihre Liebe sei: "Elle reist mit Doyle um die Welt und kennt bereits seine beiden erwachsenen Töchter."

Getty Images Doyle Bramhall und Elle Macpherson im November 2023

Getty Images Elle Macpherson im Dezember 2022

Getty Images Doyle Bramhall II und Elle Macpherson im Dezember 2022

