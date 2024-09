Für Elle Macpherson war Brustkrebsdiagnose "entmutigend"

Elle Macpherson (60) machte ein trauriges Geständnis: Sie leidet seit sieben Jahren an Brustkrebs. Im Gespräch mit Women's Weekly gewährt das Model nun einen tieferen Einblick in die dunkle Zeit, als sie die Diagnose bekam: "Es war ein Schock, es war unerwartet, es war verwirrend, es war in vielerlei Hinsicht entmutigend." Elle versuchte allerdings, das Beste aus der Situation zu machen und sich mit ihrem Körper näher auseinanderzusetzen: "Es gab mir wirklich die Möglichkeit, tief in mein Inneres vorzudringen, um eine Lösung zu finden, die für mich funktionierte." Sie musste eine "eigene Wahrheit und ein Glaubenssystem" schaffen, um die Krankheit durchstehen zu können.

Auch wenn Elle den Krebs bis heute noch nicht besiegt hat, schaut sie positiv auf die Vergangenheit. "Es war eine wunderbare Übung darin, mir selbst treu zu sein, mir selbst zu vertrauen und der Natur meines Körpers und der Vorgehensweise, die ich gewählt hatte, Glauben zu schenken", erklärte sie dem Magazin. Elle entschied sich gegen eine konventionelle Behandlung und für eine nicht-pharmazeutische Lösung. Aus dieser Entscheidung habe sie gelernt, dass es nicht den richtigen Weg gebe, sondern nur einen Weg, der für sie richtig sei.

Die Entscheidung, ihren Krebs nicht mit der Schulmedizin behandeln zu lassen, war für Elle aber alles andere als einfach. "Nein zu medizinischen Standardlösungen zu sagen, war das Schwerste, was ich je in meinem Leben getan habe. Aber nein zu meiner Intuition zu sagen, wäre noch schwieriger gewesen", verriet sie gegenüber Women's Weekly. Die Unternehmerin greift demnach auch heute noch auf Strategien zurück, die unter anderem Gebete und Meditation beinhalten.

Getty Images Elle Macpherson im November 2011

Getty Images Elle MacPherson, Model

