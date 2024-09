Model Elle Macpherson litt vor sieben Jahren an Brustkrebs

Elle Macpherson (60) bricht ihr Schweigen über ein Thema, das sie eine lange Zeit für sich behalten hat. Im Interview mit Women's Weekly erzählt das Model von einer schlimmen Diagnose, die es bereits vor sieben Jahren erhielt: Elle leidet an Brustkrebs. Ihre Ärzte empfahlen ihr damals einen aggressiven Behandlungsplan: Eine Mastektomie, die Bestrahlung der Krebszellen, Chemotherapie, Hormontherapie und eine anschließende Brustrekonstruktion. Elle entschied sich aber gegen diese Behandlung. "Nein zu medizinischen Standardlösungen zu sagen, war das Schwerste, was ich je in meinem Leben getan habe. Aber nein zu meiner Intuition zu sagen, wäre noch schwieriger gewesen", gesteht die Australierin.

Vor sieben Jahren unterzog sich die heute 60-Jährige einer Lumpektomie – einem Eingriff, bei dem Knoten in der Brust entfernt werden. Bei einer anschließenden Biopsie des entnommenen Gewebes wurde der Krebs festgestellt. Anstatt der konventionellen medizinischen Therapie zu folgen, habe die Unternehmerin Trost in Gebeten und Meditation gefunden sowie auf eine "herzzentrierte ganzheitliche" Methode vertraut. Details ihrer Behandlung erläuterte das Model bisher nicht. Für Elle scheint ihre Entscheidung aber der richtige Weg gewesen zu sein – heute befindet sich der Krebs nämlich in Remission.

Trotz dieses belastenden Geheimnisses, das die "Britain's Next Topmodel"-Jurorin lange Zeit für sich behielt, hat sie ihre positive Lebenseinstellung – für die sie seit vielen Jahren bekannt ist – nie verloren. Ihre Karriere startete sie bereits im Jahr 1982 mit einem Werbespot für Tab Cola. Heute zählt Elle zu den renommiertesten Supermodels der Welt. Im Gespräch mit Promiflash lüftete die zweifache Mama ihr Geheimnis für ihre optimistische Ausstrahlung und ihr lässiges Auftreten. "Nun, ich denke, ich nehme jeden Tag, wie er kommt", erklärte die Gründerin von WelleCo und fügte hinzu: "Ich fülle mein Leben mit Liebe und Wohlbefinden."

Getty Images Elle Macpherson in Saudi Arabien im Dezember 2022

Getty Images Elle Macpherson bei einem Event in Miami im Dezember 2014

