So bescheiden feierte Cillian Murphy seine Oscar-Nominierung

An ihm kommt momentan niemand vorbei! Seine Rolle in dem Film "Oppenheimer" verpasste Cillian Murphy (47) den Karriere-Boost schlechthin. Für seine Leistung wurde der Schauspieler für zahlreiche Preise nominiert. Unter anderem ist er heißer Anwärter auf einen Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller". Der Preis gilt als die begehrteste Auszeichnung innerhalb der Filmbranche. Doch wie feierte Cillian seine Oscar-Nominierung eigentlich?

In einem Interview mit People plaudert der Peaky Blinders-Star aus dem Nähkästchen. "Ich war mit meinen Eltern und meiner Frau in Cork City und wir tranken eine Tasse Tee. Dann fing das Telefon an zu klingeln und einige Leute riefen an", schildert Cillian. Nachdem der Filmstar über seine Nominierung in Kenntnis gesetzt wurde, feierten er und seine Familie ganz bodenständig. "Dann hat meine Mutter einen Biskuitkuchen gebracht und wir haben etwas von ihrem Biskuitkuchen gegessen", verrät der gebürtige Ire.

Cillian scheint tatsächlich guten Chance zu haben, einen der begehrten Goldjungen zu gewinnen. Aktuell räumt er einen Preis nach dem anderen ab. Erst vor wenigen Tagen wurde er bei den SAG Awards als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Getty Images Cillian Murphy bei den SAG-Awards 2024

