Taylor Swifts Exklusiv-Deal mit Singapur sorgt für Ärger!

Sie verursacht Stress. Taylor Swift (34) reist seit über einem Jahr mit ihrer "The Eras"-Tour um die Welt. Zuletzt war sie in Australien, wo prominente Gäste wie Rebel Wilson (44), Rita Ora (33), Katy Perry (39) und natürlich Travis Kelce (34) ihre Show besuchten. Momentan begeistert die "Cruel Summer"-Interpretin ihre Fans in Singapur, allerdings soll hinter ihren Auftritten ein Millionen-Deal mit der singapurischen Regierung stecken: Damit sorgt Taylor für politischen Aufruhr in Südostasien!

Der Premierminister von Thailand behauptet laut Mirror, dass die Sängerin für ihre sechs Konzerte in Singapur insgesamt 15 Millionen Euro von der Regierung erhalten soll. Teil der Abmachung sei jedoch auch, dass sie in keinem anderen Land in Südostasien auftreten darf. Der Politiker ist empört, nicht vorher informiert worden zu sein. Wie TMZ zudem berichtet, ist man auch auf den Philippinen genervt von dem Deal. Ein Abgeordneter des Inselstaates rufe seine Regierung sogar zum Protest gegen Singapur auf.

Die Konzerte der Grammy-Gewinnerin sind bei Politikern sehr begehrt, da sie einen enormen Effekt auf die Wirtschaft eines Landes haben. Berechnungen von Bloomberg News ergaben, dass die Tour allein in den USA fast vier Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen haben soll. Gerade für weniger wohlhabende Staaten kann sie daher eine wichtige Einnahmequelle sein.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im März 2023

