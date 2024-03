Wie verstehen sich Zoe Kravitz und Channing Tatums Ex Jenna?

Die Schauspieler Channing Tatum (43) und Jenna Dewan (43) lernten sich während der Dreharbeiten zum Tanzfilm "Step Up" kennen und lieben.Sie waren über zehn Jahre verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Inzwischen ist Channing mit der Schauspielerin Zoe Kravitz (35) verlobt, während Jenna ihr Leben gemeinsam mit dem Schauspieler Steve Kazee (48) gestaltet. Vor Kurzem verriet Jenna, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Doch wie kommt Zoe mit der Ex ihres Liebsten zurecht?

Ein Insider behauptet gegenüber ET, dass Jenna und Zoe eine gute Beziehung miteinander aufrechterhalten würden. "Jenna und Zoe pflegen ein herzliches Verhältnis miteinander und sind beide sehr darauf bedacht, das zu tun, was für alle am besten ist", erklärt der Insider. Beide Schauspielerinnen würden versuchen, für Channing und Jennas gemeinsame Tochter Everly eine angenehme familiäre Atmosphäre zu schaffen.

Für Jenna steht jedoch aktuell vor allem ihre Schwangerschaft im Vordergrund. Sie sei "überglücklich, wieder schwanger zu sein", betont die Quelle und fügt hinzu: "Sie wollte schon immer eine große Familie und ist so stolz darauf, Mutter zu sein. Für sie geht ein Traum in Erfüllung." Dennoch wird diese Schwangerschaft ihre letzte sein und sie versucht, "es zu genießen und nicht nur die Tage zu überstehen."

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan im November 2023

Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz bei der Oscar-Verleihung, 2022

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan im November 2022

Anzeige

Wie findet ihr Jenna und Zoes Umgang miteinander? Respektvoll und erwachsen. Na ja, geht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de