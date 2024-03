"Die Passion"-Cast fast komplett: Diese Stars sind Jünger

Die Passion nimmt langsam Gestalt an. Vergangenes Jahr war das Live-Spektakel wohl eines der kontroversesten im TV. Doch trotz aller Kritik wird es in diesem Jahr neu aufgelegt. Aktuell wird der Cast nach und nach bekannt gegeben. So steht unter anderem fest, dass No Angels-Star Nadja Benaissa (41) die Maria und Jimi Blue Ochsenknecht (32) den Judas spielen wird. Und nun wird die Besetzung um die Jüngerinnen und Jünger erweitert.

Wie RTL heute bekannt gibt, schließen sich ein paar echte Stars dem "Die Passion"-Cast an. So werde die Schlagersänger Stefanie Hertel (44) und Vincent Gross (27) zusammen mit Kultmoderator Mola Adebisi (51) und Ex-Dschungelkönig Joey Heindle (30) zusammen mit Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (36) und Model Larissa Marolt (31) in die Rollen der Jünger schlüpfen. Zu ihnen stoßen RTL-Moderatorin Bella Lesnik und Sängerin Linda Teodosiu (32) sowie die Schauspielerin Lisa Küppers (24) und Artist René Casselly (27). Welche Charaktere sie genau darstellen, ist noch nicht bekannt.

Einen der wichtigsten Jünger spielt GZSZ-Star Timur Ülker (34): Er wird den Petrus verkörpern. Eine Herausforderung, die er gar nicht erwarten kann. "'Die Passion' gibt mir die Möglichkeit, mich auch erstmals als Sänger einem Millionenpublikum zu präsentieren", freut er sich. Und ein Gegenspieler ist auch schon gefunden: In die Figur des Pontius Pilatus schlüpft der Schauspieler Francis Fulton-Smith (57).

