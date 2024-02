Auch diese Stars übernehmen Hauptrollen in "Die Passion"

Der Cast vergrößert sich! Im vergangenen Jahr war Die Passion sicher eines der kontroversesten TV-Projekte. Doch trotz aller Kritik kehrt die Inszenierung der Leidensgeschichte Jesu mit prominenter Besetzung 2024 zurück. Bereits bekannt ist, dass Hannes Jaenicke (63) als Erzähler durch die Geschichte führen wird, während Schauspieler Ben Blümel die Hauptrolle des Jesus spielen wird. Und sie unterstützen ihn auf der Bühne.

Wie RTL nun bekannt gibt, ist der Cast von "Die Passion" um zwei weitere Darsteller gewachsen. So wird GZSZ-Star Timur Ülker (34) in die Rolle des Jüngers Petrus, einem der engsten Vertrauten von Jesus, schlüpfen: "'Die Passion' gibt mir die Möglichkeit, mich auch erstmals als Sänger einem Millionenpublikum zu präsentieren, worüber ich mich ganz besonders freue." Außerdem wurde der Deutsch-Brite Francis Fulton-Smith (57) verpflichtet. Er übernimmt den Part des Gegenspielers Pontius Pilatus. "Ich bin stolz, bei der Neuinszenierung dieses biblischen Ereignisses dabei sein zu dürfen", freut sich der TV-Star. Stattfinden wird das Live-Spektakel bereits am 27. März.

Ebenfalls mit von der Partie ist Jimi Blue Ochsenknecht (32). Er wird Judas verkörpern, den Charakter, der als Inbegriff von Verrat gilt. "Ich wollte schon immer einen richtigen Bösewicht spielen – und Judas ist ja einer der bekanntesten Bösewichte der Geschichte. Auf der anderen Seite ist sein Charakter viel komplexer als einfach nur 'böse", erklärt der 32-Jährige. Er freue sich darauf, die verschiedenen Facetten der Figur zum Leben zu erwecken.

Timur Ülker

Francis Fulton-Smith

Jimi Blue Ochsenknecht

