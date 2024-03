Kurz nach Beziehungs-News: Katie Price will JJ heiraten!

Katie Price (45) hat anscheinend große Pläne. Obwohl es erst kürzlich seine Beziehung zu John Joe Slater öffentlich gemacht hat, soll das Ex-Boxenluder schon davon träumen, mit seinem Liebsten vor den Traualtar zu treten. Das behauptet zumindest eine Quelle gegenüber Hello!: "Sie will JJ auf jeden Fall heiraten und wenn er ihr in den nächsten Wochen einen Antrag macht, wird sie auf jeden Fall 'Ja' sagen." Doch trotz seiner Verlobungswünsche soll sich das Model auch einige Gedanken machen. "Sie macht sich Sorgen um ihre Verflossenen, weil sie reden", erklärt der Informant weiter.

Demnach vermute Katie, dass ihre Verflossenen ihr einen Strich durch die Rechnung machen und ihr Liebesglück mit JJ zerstören wollen. "Sie denkt, dass ihre Ex-Partner eine Intervention starten werden, um ihre Hochzeit und ihr Glück zu verhindern", will der Insider wissen. Er sei jedoch davon überzeugt, dass das nicht funktionieren wird: "Ich glaube nicht, dass sie sich ihren Hochzeitstag von ihren Verflossenen ruinieren lassen wird." Ob ihre Sorge über eine Verschwörung ihrer Ex-Männer daher rührt, dass sie zuletzt gegen diese geschossen hatte? "Eine Mutter, die gleichzeitig die Rolle eines Vaters und einer Mutter spielt, verdient es nicht, verurteilt zu werden, sondern bewundert, geschätzt und respektiert zu werden", schrieb sie vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story und schien damit auf ihre Ex-Männer Peter Andre (51) und Kieran Hayler (36) anzuspielen.

Die Romanze mit ihrem neuen Partner hatte Katie zunächst versucht, geheim zu halten – jedoch ohne großen Erfolg. Bereits seit einigen Wochen wurde über ihre Beziehung zu der TV-Bekanntheit spekuliert, bis das Erotikmodel diese dann schließlich vor wenigen Wochen mit einem Instagram-Post öffentlich machte. Zu einem Schnappschuss der beiden schrieb sie: "Man sagt, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen, das Unerwartete ist passiert. Das Schicksal!"

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Instagram / katieprice Katie Price, Model

