Nach schwerer Zeit: MGK und Megan Fox genießen Paarurlaub

Wollen Machine Gun Kelly (33) und Megan Fox (37) mit diesem romantischen Urlaub all ihre Sorgen vergessen? Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die Verlobten in ein Luxus Resort in Mexiko einchecken. Die "Jennifers Body"-Darstellerin trägt passend zu dem sonnigen Wetter einen schwarzen knappen Sport-BH. Ihr neues Tattoo am Oberarm kommt so besonders gut zur Geltung. Auch Colson, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, scheint in Urlaubsstimmung zu sein: Zu einem lässigen grauen Kapuzenpullover kombiniert er eine rote Baseballmütze. Nachdem im vergangenen Jahr ihre Beziehung zu kriseln schien, genießen sie jetzt anscheinend wieder ihre Zweisamkeit.

Die Beziehung der Schauspielerin und des Musikers durchlief in letzter Zeit einige Höhen und Tiefen. Vor wenigen Wochen erst hatten sie traurige Nachrichten verkraften müssen. Megan hatte eine Fehlgeburt erlitten, wie sie im Interview mit Good Morning America verriet. "So etwas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt", gestand die 37-Jährige. "Es war für uns beide sehr schwierig und hat uns gemeinsam und jeden für sich auf eine sehr wilde Reise geschickt", berichtete sie offen. Der "Rap Devil"-Interpret verarbeitete das Erlebte sogar in seinem neuen Song. In dem Lied "Don't Let Me Go" singt er diese traurigen Worte: "Wie kann ich mit der Tatsache leben, dass meine Hand nicht auf ihrem Bauch lag, als wir das Baby verloren haben?"

Obwohl sie gemeinsam durch schwierige Zeiten gegangen sind, wollen sie scheinbar an ihrer Liebe festhalten. Erst kürzlich erbrachte MGK seiner Verlobten den ultimativen Liebesbeweis. Für seine Liebste ließ sich der Rapper den kompletten Oberkörper tätowieren, wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete. "Mit dieser Geste wollte er Megan beweisen, dass er fähig ist, sich zum Positiven zu verändern", erklärte die interne Quelle.

Anzeige

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de