Plant Brad Pitt eine erneute Hochzeit mit Ines De Ramon?

Zwischen Brad Pitt (60) und Ines De Ramon könnte es aktuell nicht besser laufen. Mittlerweile verstecken der Schauspieler und die Schmuckdesignerin ihre Liebe nicht mehr. Beim Film Festival in Santa Barbara konnten sie kaum die Finger voneinander lassen. Angeblich sollen die zwei sogar schon zusammen wohnen. Aber wie steht es um einen weiteren Schritt in der Beziehung des Paares? Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplaudert, sehen die beiden zwar eine Zukunft ihrer Liebe, eine Hochzeit sei aber noch nicht geplant. "Er sieht es als seine letzte Beziehung an. Wenn sie zu einer Heirat führt, dann wird es nicht allzu bald sein, da sie bislang noch nicht darüber gesprochen haben", stellt die Quelle klar.

Im Gegensatz zu seiner letzten Ehe verläuft Brads neue Beziehung mit Ines weitaus friedlicher. "Brad ist glücklich darüber, dass es mit Ines kein Drama gibt", erklärt der Tippgeber und fügt hinzu: "Sie sind in ihrer eigenen Welt und genießen die Gesellschaft des anderen." Der Bullet Train-Darsteller vertraue seiner Partnerin. Aktuell wollen die beiden aber erst einmal "sehen, wohin ein gemeinsamer Wohnsitz sie führt".

Ines sei wohl auch ein erheblicher Faktor gewesen, weshalb es Brad nach seinem Rosenkrieg mit Angelina Jolie (48) wieder besser geht. "Mit Ines hat er seinen Funken wiedergefunden", berichtete ein Insider zuvor gegenüber People und fügte noch hinzu: "Brad ist sehr glücklich und liebt es, Zeit mit ihr zu verbringen."

MEGA Brad Pitt und Ines De Ramon

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

