Doch keine Reunion? Mel C. bezweifelt Spice-Girls-Rückkehr

Sie kann die Gerüchte nicht bestätigen. Letzten Monat ließ Mel B. (48) die Herzen aller Spice Girls-Fans höherschlagen, als sie Andeutungen über ein Projekt mit allen fünf Bandmitgliedern machte. Zuletzt hatten sich immer nur vier der fünf Britinnen vereint, da Victoria Beckham (49) mit ihrem Modelabel beschäftigt war. Melanie C. (50) widerspricht nun ihrer Kollegin: Eine vollständige Rückkehr der Spice Girls ist nicht in Planung!

Gegenüber The Sun erklärt die "Never Be The Same Again"-Interpretin: "Ich kann nicht bestätigen, dass etwas geplant ist, aber wir sprechen über verschiedene Möglichkeiten." Die Chancen auf ein vollständiges Comeback stehen laut Mel C. eher schlecht. Zwar seien die Spice Girls untereinander in Kontakt, allerdings sei es schwer, sich bei so vielen unterschiedlichen Interessen auf ein gemeinsames Projekt zu einigen. Dennoch sagt die Sängerin: "Ich würde gerne wieder mit den Mädels auf der Bühne stehen."

Außerdem liefert Mel C. eine Erklärung für die missglückte Ankündigung ihrer Kollegin: "Melanie mag es, Dinge zu manifestieren und sie denkt, wenn sie etwas oft genug sagt, wird es passieren." Die Musikerin, die unter dem Spitznamen "Scary Spice" bekannt ist, habe die Fans also nicht absichtlich hinters Licht geführt, sondern nur ihren eigenen Wunsch ausgesprochen.

Getty Images Die Spice Girls bei einem Konzert im November 2007

Getty Images Die Spice Girls bei den Olympischen Spielen 2012

Getty Images Mel B, Sängerin

