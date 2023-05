Mel B bestätigt: Victoria Beckham ist bei Spice-Girl-Reunion

Alle fünf Spice Girls werden sich noch mal zusammentun! Die Band, bestehend aus Melanie C (49), Mel B (47), Victoria Beckham (49), Geri Halliwell (50) und Emma Bunton (47) ist eine der erfolgreichsten Girlbands aller Zeiten und erzielte in den 90ern weltweit riesige Erfolge. 2007 gingen sie auf ihre letzte Welttournee, zuletzt standen die Sängerinnen 2012 bei der Eröffnung der Olympischen Spiele gemeinsam auf der Bühne – bei einer Tour 2019 war Victoria dann nicht mehr dabei. Doch nun werden die Spice Girls wieder zusammen auftreten – inklusive Victoria!

Das kündigt zumindest Mel B The Sun an und spricht von einem geheimnisvollen Projekt: "Was das ist, kann ich im Moment noch nicht sagen, weil wir gerade dabei sind, das zu perfektionieren, was wir alle fünf zusammen machen werden. Aber es wird etwas sein, das die Fans wirklich lieben werden." Bald werde dazu auch ein Statement veröffentlicht werden. Allerdings könne sie bereits bestätigen, dass auch Victoria dabei sein wird – die fünf seien "irgendwie immer in Kontakt" gewesen.

"Es ist nicht so, dass wir nicht miteinander sprechen, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, aber es ist einfach eine Frage des Timings", stellt Mel klar. Victoria sei mit ihrer Modelinie, dem Voranbringen der Karriere ihres Mannes David (48) und der Betreuung ihrer vier Kinder stets sehr beschäftigt gewesen: "Es geht nur darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden und das haben wir geschafft, also sollte es bald eine Ankündigung geben."

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown 2012

Getty Images Die Spice Girls, 1998

Getty Images Victoria Beckham im März 2022 in Paris

