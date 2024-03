Das denken die Bachelors-Familien über die Kandidatinnen!

Die Family Dates stehen an! Jeweils vier Ladys sind noch im Rennen und wollen das Herz von Sebastian Klaus und Dennis Gries erobern. In der aktuellen Die Bachelors-TV-Folge lernt der engste Kreis der Junggesellen die Kandidatinnen kennen und stellt sie ganz schön auf den Prüfstand. Wie kommen die acht letzten Single-Ladys bei den Familien der Rosenkavaliere an – und gibt es Favoritinnen?

Als Erstes lernen Nadia, Lissy, Katja und Rebecca den Cousin von Dennis sowie seinen langjährigen Freund Daniel kennen. Schon vor den Gesprächen hat Daniel eine Präferenz: "Wer schon sehr in seine Richtung geht, optisch, ist Katja." Doch auch nach den Gesprächen kann die 28-Jährige von sich überzeugen. "Bei Katja war der erste Eindruck sehr gut, sehr positiv", äußert sich Cousin Manu im Interview. Eine Kandidatin löst Erinnerungen bei Manu aus: "Lissy ist in manchen Sachen sehr ähnlich zu Dennis' Ex-Freundin. Wenn das jetzt nicht wäre, würden wir wahrscheinlich sagen Lissy [ist die Favoritin]."

Sebastians Mutter Sandra und sein Bruder Philipp nehmen Kim, Larissa, Freya und Eva genauer unter die Lupe. Kandidatin Eva kommt zwar gut bei Sandra an, jedoch ist sie noch skeptisch: "Bei Eva hätte ich ein bisschen die Befürchtung, dass sie ihn nicht genug mitziehen kann." Hingegen stimmt zwischen Sebastians Mutter und Larissa direkt die Chemie: "Sie strahlt für mich das aus, was ich mag. Weil sie mir sehr ähnlich ist, vom Naturell her." Vor dem Junggesellen benennt sie Larissa sogar als Favoritin.

"Die Bachelors" läuft ab dem 17. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorher auf RTL+.

RTL Katja mit Manuel und Daniel, "Die Bachelors"

RTL Sebastians Mutter Sandra und Larissa bei "Die Bachelors"

