Grund zur Sorge? Daniela Büchner musste ins Krankenhaus

Daniela Büchner (46) postet in ihrer Instagram-Story ein Bild von ihrem Handgelenk mit einem Krankenhausbändchen. Ihren Fans verrät sie lediglich, dass sie mehrere Tage in der Klinik bleiben muss. Was sie genau dorthin brachte, offenbart sie nicht. Wenige Stunden später wird sie jedoch etwas konkreter: "Nach einigen Stunden ärztlicher Untersuchung gibt es nun mehr oder weniger ein Ergebnis. Leider muss ich mich für heute mal zurückziehen, da sie mich hier im Krankenhaus definitiv behalten wollen." Auf dem Foto im Hintergrund zeigt sie sich am Tropf. Wann sie genau nach Hause kann, weiß die Reality-Bekanntheit noch nicht. Aber sie wolle ihre Fans auf dem Laufenden halten.

Es ist bereits die zweite Hiobsbotschaft für Dannis Fans binnen weniger Tage. Denn erst Ende Februar verkündete sie, sich von ihrem langjährigen Format Goodbye Deutschland zu verabschieden. "Manchmal muss man Veränderung angehen", erklärte sie ihrer Community. Für die Zeit in der Show sei sie aber dankbar. Und dass sie zurückkehrt, scheint auch nicht ganz ausgeschlossen: "Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst." Warum genau Danni Schluss machte, möchte sie nicht preisgeben.

Ganz einfach war die Entscheidung auszusteigen für Danni aber offenbar nicht. Von Bild darauf angesprochen, gesteht sie: "Es war eine Achterbahnfahrt, bei der man zwischendurch zittert, bangt und hofft, aber am Ende steigt man aus und sagt: Das war atemberaubend." Es habe lange gebraucht, zu diesem Schluss zu kommen und sogar der Familienrat wurde hinzugezogen, denn letztlich habe "Goodbye Deutschland" die 46-Jährige und ihre Lieben bei allen Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre begleitet.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Mai 2023

