Hailey Bieber wehrt sich gegen wilde TikTok-Spekulationen

Justin (30) und Hailey Bieber (27) sind eines der berühmtesten Pärchen in Hollywood. Viele Menschen interessieren sich für die Beziehung der beiden, allerdings führt das auch zu verrückten Gerüchten. Jetzt spricht das Model ein Machtwort gegen ihre Kritiker. In einer Instagram-Story schreibt sie: "Die Geschichten und anonymen Meldungen, die ich auf TikTok sehe, sind zu 100 Prozent falsch. [...] Ich weiß, dass es Spaß macht, diese Stories zu lesen, aber ihr sollt wissen, dass sie nie stimmen." In ihrem darauffolgenden Post scheint die Unternehmerin mit dem Thema abzuschließen. Darin teilt sie einen Ausschnitt aus dem SZA-Song "Saturn". "Mir würde es besser auf dem Saturn gehen. All das ist nicht wichtig", lautet der Post.

Der "Sorry"-Sänger und der Promi-Sprössling sind seit über fünf Jahren verheiratet. Zuletzt hatte Haileys eigener Vater die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Stephen Baldwin (57) hatte seine Follower auf Instagram zu Gebeten für seine Tochter und Justin aufgerufen. Dazu hatte er geschrieben: "Sie sind oft mit spirituellen Angriffen konfrontiert, die [...] ihre Ehe und ihr Leben zu zerstören versuchen!" Die 27-Jährige soll von den Äußerungen ihres Papas schockiert gewesen sein. Ein Insider berichtete gegenüber TMZ, dass sie die Aufmerksamkeit, die diese Aktion ihrer Ehe gab, gar nicht gut fand.

Es ist unklar, auf welche Meldungen sich die Influencerin bezieht, denn auf Social Media kursieren momentan diverse Gerüchte über ihre angeblichen Affären und eine Scheidung des Traumpaars. Haileys Fans sind sich bewusst, dass sie nicht alles glauben sollten, was im Netz behauptet wird. "Ich glaube, die meisten Leute wissen, dass diese anonymen Berichte Blödsinn sind. Sie sollte ihnen keine Aufmerksamkeit schenken", findet ein Fan auf TikTok. Ein anderer ist überzeugt: "Ich traue den Gerüchten nicht. Hailey liebt Justin so sehr."

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

