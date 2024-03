Wegen Gebetsbitte: Hailey Bieber ist sauer auf ihren Vater

Es scheint ihr nicht zu gefallen, was seine Worte ausgelöst haben. Hailey (27) und Justin Bieber (30) sind seit 2018 verheiratet. Seit dem gibt es immer wieder böse Gerüchte, dass der Sänger und das Model in einer Liebeskrise stecken. Die Spekulationen wurden befeuert, nachdem der Schwiegervater des Musikers seine Community dazu aufgerufen hatte, für die beiden zu beten. Das soll Hailey aber mächtig wütend machen!

Insider betonen gegenüber TMZ, dass Stephen Baldwins (57) Bitte bei seiner Tochter und seinem Schwiegersohn gar nicht gut angekommen sei. Es heißt, dass sich die 27-Jährige über den Medienrummel aufregt. Die Quellen gehen davon aus, dass Stephen nur gute Absichten gehabt habe, doch Hailey finde die Aktion ihres Papas überhaupt nicht gut.

Am Mittwoch hatte der Schauspieler via Instagram einen Aufruf gestartet. "Christen, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, nehmt euch einen Moment Zeit, um ein Gebet für sie zu entrichten, damit sie Weisheit und Schutz erhalten [...]!", lauteten Stephens überraschende Worte an seine Community. Laut dem 57-Jährigen werden die Eheleute "mit spirituellen Angriffen konfrontiert, die [...] ihre Ehe und ihr Leben zu zerstören versuchen!"

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Frau von Justin Bieber

Anzeige

Getty Images Stephen Baldwin, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de