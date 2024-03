Jenelle Evans reicht die Scheidung von Ex David Eason ein!

Sie will nun endgültig den Schlussstrich ziehen! Schon seit einigen Monaten hatte die Ehe von Jenelle Evans (32) und David Eason stark gebröckelt. Am vergangenen Freitag wurde schließlich bekannt, dass sich das Paar nach sechs Jahren Ehe getrennt hat. Das Liebes-Aus will die Teen Mom-Bekanntheit nun auch endlich amtlich machen. Jenelle erklärt jetzt, dass sie offiziell die Scheidung eingereicht hat!

Via Instagram postet die 32-Jährige ein Video, in dem sie freudestrahlend zu einem Remix von Lady Gagas (37) Song "Applause" tanzt. Mitten im Clip blendet Jenelle einen Schriftzug mit den Worten "Ich habe die Scheidung beantragt" ein. Unter ihrem Post schreibt sie zudem "Neues Kapitel freigeschaltet". Die US-Amerikanerin scheint bereit für das neue Kapitel in ihrem Leben zu sein.

Die beiden TV-Stars sind Eltern von einer gemeinsamen Tochter namens Ensley. Fortan will Jenelle jedoch das alleinige Sorgerecht für ihren Sprössling. Die Reality-TV-Darstellerin soll bereits einen Antrag beim zuständigen Amt eingereicht haben.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und David Eason im März 2023

Getty Images David Eason und Jenelle Evans

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit und David Eason

