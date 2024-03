Royal-Experte berichtet: So geht es Prinzessin Kate nach OP

Nach der Operation von Prinzessin Kate (42) scheint es ihr wieder etwas besser zu gehen! Das verrät Royal-Experte Robert Jobsen gegenüber Hello!. "Nach allem, was ich gehört habe, ist Kate wieder in eine Routine hineingekommen!", behauptet der Autor und fügt hinzu: "Aber sie will nichts überstürzen." Dabei berufe er sich auf ein Gespräch mit dem engeren Kreis der Ehefrau von Prinz William (41). Der Schriftsteller erklärt: "Ich habe mit Menschen gesprochen, die ihr nahestehen und ich glaube, dass sie sich gut erholt – aber sie ist noch nicht wieder ganz bei 100 Prozent!"

Die Auszeit der 42-Jährigen bringe vor allem mit sich, dass sie die Zeit mit ihrer Familie genießen könne. Zwar werde Kate mit offenen Armen empfangen, wenn sie genesen sei und ihren königlichen Pflichten wieder nachgehen könne, jedoch freue sie sich momentan besonders über die gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten. Robert merkt an: "Sie fühlt sich glücklich, dass sie diese Zeit mit den Kindern verbringen kann und ihre Genesung an erster Stelle steht." Dieser Ansicht ist auch die Royal-Expertin Emily Nash. "Ihre Familie ist der Mittelpunkt ihrer Welt! Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) bei sich zu haben, hat ihr zweifellos viel Mut gemacht", stellt sie fest.

Bis Kate sich ihren royalen Aufgaben annimmt, wird es aber noch eine Weile dauern: Ihr erster öffentlicher Auftritt nach dem Rückzug ist nämlich für den 8. Juni geplant. Bei diesem handelt es sich um eine Vorveranstaltung von Trooping The Colour, einer Militärparade, die jedes Jahr zu Ehren des Geburtstages des jeweiligen britischen Monarchen gehalten wird. Rund eine Woche nach der öffentlichen Rückkehr von Prinz Harrys (39) Schwägerin wird auch König Charles III. (75) dem Event beiwohnen – und das auf der zweiten der zwei Feierlichkeiten.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern

