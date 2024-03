Prinzessin Kates erster öffentlicher Termin steht fest!

Prinzessin Kates (42) erster öffentlicher Auftritt steht fest. Am 8. Juni wird die Ehefrau von Prinz William (41) der Vorveranstaltung von Trooping The Colour beiwohnen. Bei dem Event handelt es sich um eine alljährliche Militärparade zu Ehren des Geburtstages des jeweiligen britischen Monarchen. Auf der offiziellen Website der Household Devision heißt es dazu: "Das Trooping The Colour, welches von ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin von Wales überprüft wird, ist identisch mit dem Trooping the Colour, das von seiner Majestät dem König überprüft wird, mit der Ausnahme, dass einige zusätzliche berittene Offiziere reiten, wenn seine Majestät der König anwesend ist."

Eine Woche später wird König Charles III. (75) dann der zweiten Parade beiwohnen. "Über 1.400 Soldaten der Household Division und der King's Troop Royal Horse Artillery, darunter 400 Musiker der Massed Bands, werden an der zweiten von zwei feierlichen Überprüfungen an der Horse Guards Parade teilnehmen. An der Überprüfung von Prinzessin Kate werden 250 Soldaten der Foot Guards teilnehmen, die den Prozessionsweg der Mall säumen werden. Die Soldaten werden von der Prinzessin in ihrer Rolle als Oberst der irischen Garde inspiziert", heißt es außerdem in der Erklärung.

Kate hatte sich seit ihrem letzten Auftritt im Dezember vergangenen Jahres zurückgezogen. Der Grund dafür ist eine Bauchoperation, der sich die Schwiegertochter des britischen Monarchen im Januar unterziehen musste. Der Grund für den medizinischen Eingriff ist bislang unbekannt – der Palast erklärte lediglich, dass die dreifache Mutter bis Ostern ausfalle. Das Verschweigen näherer Details ihrer Krankheit sorgte für zahlreiche Spekulationen. Mit diesen räumte Kates Team erst vor wenigen Tagen auf und erklärte, dass es der Prinzessin gut gehe. "Der Kensington Palast hat im Januar klargestellt, wie lange die Prinzessin genesen wird und dass wir nur wichtige Updates geben werden. Dabei bleibt es!", wurde noch ergänzt.

Getty Images Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023 in London

