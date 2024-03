Zeitweise natürlich: Evanthia Benetatou ließ Filler auflösen

Evanthia Benetatou (31) ließ sich bereits vor zwei Wochen die Filler in der Oberlippe und in der Nase auflösen. "Ich hatte beides mit Hyaluron unterspritzen lassen in der Vergangenheit", erklärt die einstige Bachelor-Finalistin jetzt in ihrer Instagram-Story. Dass sie nun wieder natürlich unterwegs sei, sei jedoch kaum jemandem aufgefallen: "Es wird gemeckert, das sei zu viel, aber den normalen Modus hat keiner gemerkt." Der natürliche Look soll aber auch nicht von langer Dauer sein.

Nachdem die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin ihr Gesicht ohne Filler gezeigt hat, verrät sie, dass sie bereits bei einem Arzt in Düsseldorf sei, um den nächsten Eingriff vornehmen zu lassen: "Ich lasse jetzt mein Näschen unterspritzen." Ob früher oder später auch eine Neumodellage der Lippen geplant sei, erzählt sie nicht – sie macht aber eine Andeutung und schreibt: "Alles neu."

In der Vergangenheit ist Eva mit ihren Beauty-Eingriffen stets sehr offen umgegangen. 2019 hatte sie bereits offen über ihre Lippenunterspritzung gesprochen. "Mir ist bewusst, dass es einigen von euch nicht gefällt. Aber ich bin der Ansicht, es ist am wichtigsten, dass man sich selbst gefällt und in erster Linie mit sich selbst zufrieden ist", hatte sie damals zu einem Vorher-Nachher-Foto auf Instagram geschrieben.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im März 2024

