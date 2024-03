"Alle meine Frauen"-Star Janelle klärt über Hautkrebs auf!

Janelle Brown (54) hat eine wichtige Botschaft an ihre Instagram-Community: Die Alle meine Frauen-Bekanntheit veröffentlicht ein Selfie, auf dem vor allem ein auffälliger Fleck an ihrer Lippe ins Auge springt. "Dieses Bild soll daran erinnern, dass ihr eure Haut untersuchen lassen sollten. Auch wenn ihr immer auf Sonnenschutz geachtet habt", erklärt die TV-Bekanntheit den Schnappschuss. Obwohl Janelle aufgrund ihres hellen Hauttyps schon immer auf ausreichend Sonnenschutz geachtet habe, muss auch sie sich mit Hauterkrankungen herumschlagen: "Mir wurde direkt nach Covid ein Basalzellkarzinom entfernt. […] Heute habe ich mir zwei präkanzeröse Stellen und einen winzigen Knoten an der Lippe entfernen lassen." Während es sich bei einem Basalzellkarzinom um sogenannten weißen Hautkrebs handelt, versteht man unter einer Präkanzerose eine Gewebeveränderung, die eine mögliche Vorstufe einer Krebserkrankung bedeuten kann.

Janelles Follower sind begeistert über ihre Offenheit und loben den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Thema. "Ich arbeite in einer Hautkrebsklinik, die sich speziell mit diesem Thema befasst. Danke, dass Sie Ihre Plattform nutzen, um andere zu informieren, denn ich sehe, was Menschen jeden Tag durch Hautkrebs verlieren", lautet ein anerkennender Kommentar. "Vielen Dank für diesen Beitrag und die Sensibilisierung", kommentiert eine weitere Userin den Post.

Kurz nachdem Janelle das Selfie veröffentlicht hatte, schockierte sie mit traurigen Nachrichten: Ihr Sohn Robert Garrison Brown (25) ist verstorben. Der blonde Wuschelkopf erlitt eine Schusswunde – ein Fremdverschulden wird derzeit aber ausgeschlossen. Besonders tragisch: Robert soll von seinem Bruder Gabriel leblos aufgefunden worden sein.

Instagram Janelle Brown nach ihrem Hautkrebs-Eingriff, 2021

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown

