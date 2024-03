Janelle Browns Sohn Garrison ist im Alter von 25 gestorben

Robert Garrison Brown (25) ist gestorben. Das berichtet nun TMZ. Laut dem Newsportal wurde der TV-Star am Dienstag tot in seinem Haus in Flagstaff, Arizona, aufgefunden. Er wurde nur 25 Jahre alt. Der Sohn von Janelle Brown (54) erlitt eine Schusswunde. Die genauen Umstände werden derzeit noch untersucht. Jedoch kann ein Fremdverschulden derzeit wohl schon ausgeschlossen werden. Besonders tragisch: Sein Bruder Gabriel soll ihn leblos gefunden haben.

Seine berühmte Familie meldete sich bisher noch nicht zu Wort. In den vergangenen Jahren hatte Janelle eher mit ihrer polyamoren Beziehung zu Kody Brown (55) für Schlagzeilen gesorgt. Im Dezember 2022 wurde bekannt, dass die Sister Wives-Bekanntheit Kody – den Vater von Robert Garrison –verlassen hatte.

Seit er klein war, stand Robert für die Realityshow "Sister Wives" vor der Kamera. Er begann sein eigenes Leben, als er von zu Hause weggezogen war. Seinen Alltag hielt er wie seine Verwandten weiterhin auf Instagram fest. Vor fünf Tagen erzählte er seiner Community noch von seinem neuen Mitbewohner: eine Katze namens Ms. Buttons.

