Neue Anklage: Chris Brown schlug angeblich Mann mit Flasche

Er hat wieder einmal Ärger mit dem Gesetz. Chris Brown (34) ist ein weltweit gefeierter Musiker. Doch der Sänger macht auch immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. So soll der Musiker erst Anfang dieses Jahres einen Mann zusammengeschlagen haben. Aber damit nicht genug: Jetzt hat der "Look at Me Now"-Interpret erneut eine Anklage am Hals. Das besagte Opfer hat Chris nämlich jetzt vor Gericht angeklagt und erhebt schwere Vorwürfe.

Der Sänger wird von einem Mann namens Abe Diaw verklagt, der behauptet, Chris habe ihm im Februar im Nachtklub TAPE in England eine Flasche auf den Kopf geschlagen. In der Klage, die TMZ vorliegt, erklärt er, der Musiker habe die Tequila-Flasche wie eine Waffe benutzt, als er Abe mit "vernichtenden Schlägen" auf den Kopf schlug. Abe sei bewusstlos geschlagen worden, aber das habe Chris nicht davon abgehalten, den Angriff fortzusetzen. In den Unterlagen behauptet er weiter, dass er aufgrund seiner angeblichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Es ist nicht das erste Mal, dass Chris angebliche Gewalt vorgeworfen wird. Bereits 2009 soll der "Show Me"-Interpret seine damalige Freundin Rihanna (35) verprügelt haben. Die Bilder, die die Verletzungen der Sängerin dokumentierten, gingen damals um die Welt und sorgten für jede Menge Aufsehen.

