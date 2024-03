König Harald und Sonja bedanken sich für Genesungswünsche

Das norwegische Königshaus richtet dankende Wort an sein Volk. Vergangene Woche wurde berichtet, dass sich König Harald von Norwegen (87) während seines Aufenthalts in Malaysia eine Infektion zugezogen hatte. Aufgrund der Genesungswünsche und der rührenden Nachrichten wenden sich der Monarch und seine Frau Königin Sonja (86) nun an die Öffentlichkeit. "Wir fühlen ein großes Bedürfnis, euch für die Fürsorge, Hilfe und Unterstützung während der Krankheit des Königs in unserem Urlaub in Malaysia zu danken", heißt es in einem offiziellen Instagram-Statement des Palasts.

In der Mitteilung heißt es weiter, dass Sonja und Harald die Unterstützung der Menschen gespürt haben: "Das große Engagement hat uns bewegt und gestärkt. Vielen Dank an alle für die Sorge, die ihr unserer Familie entgegengebracht habt." Das Paar wolle außerdem "den malaysischen Behörden und Mitarbeitern des Sultanah Maliha Hospital [...] ein großes Dankeschön aussprechen." Der 87-Jährige befinde sich weiterhin im Universitätsklinikum von Oslo in Behandlung. Auch die norwegischen Fachkräfte durften sich zum Schluss über eine Danksagung freuen: "Wir danken jedem Einzelnen, der uns in einer herausfordernden Situation Pflege, praktische und gesundheitliche Hilfe geleistet hat."

Die norwegische Königsfamilie geht mit dem Gesundheitszustand von Harald sehr transparent um. Vergangenen Montag wurde bekannt gegeben, dass er sich einem Eingriff unterziehen muss. "Die Infektion ist seit Kurzem besser unter Kontrolle. Seine Majestät hat eine niedrige Herzfrequenz und wird einen permanenten Herzschrittmacher benötigen", hieß es noch vor rund einer Woche in einem offiziellen Statement. Haralds Zustand habe sich zu dem Zeitpunkt bereits "stabilisiert und verbessert".

