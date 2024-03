Nach Herz-OP: König Harald ist in norwegischem Krankenhaus

Er ist zurück in der Heimat! König Harald von Norwegen (87) hat eine schwere Zeit hinter sich. Der Monarch hatte sich auf einer malaysischen Insel während eines Urlaubs mit seiner Ehefrau Königin Sofia (85) eine schwere Infektion zugezogen. Daraufhin musste er operiert und mit einem "vorübergehenden" Herzschrittmacher ausgestattet werden. Zuletzt wurde berichtet, dass sich das königliche Oberhaupt auf den Rückweg nach Norwegen gemacht habe. Nun ist Harald in Norwegen angekommen!

Das bestätigt jetzt das Königshaus. In einem Statement auf der Website des Palastes vom 3. März heißt es: "Seine Majestät der König ist heute Abend in Norwegen angekommen. Der Lufttransport verlief gut und der König erholt sich." Der Monarch befindet sichzurzeit in ärztlicher Behandlung in Oslo. "Der König bleibt einige Tage im Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen und sich auszuruhen."

Wie Hello! kürzlich berichtete, hat der Monarch das malaysische Krankenhaus am Sonntag verlassen und sich auf den Rückweg nach Norwegen gemacht. "Seine Majestät wird zwei Wochen lang krankgeschrieben sein. Der Kronprinz wird in dieser Zeit als Regent fungieren und die verfassungsmäßigen Pflichten des Königs übernehmen", erklärte der Palast.

