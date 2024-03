Millie Bobby Brown macht ihre Stunts in "Damsel" selbst!

Millie Bobby Brown (20) hat bereits einige Rollen übernommen. Zu den bekanntesten Projekten der Schauspielerin gehören dabei die gefeierte Netflix-Serie Stranger Things sowie die Filmreihe Enola Holmes. Nun stand das Model erneut für den Streamingdienst vor der Kamera und darf die Protagonistin in "Damsel" verkörpern. Auf Instagram gibt Millie nun Einblicke in die Dreharbeiten! "Was soll ich sagen, ich mache meine eigenen Stunts!", schreibt sie stolz zu einem Zusammenschnitt, der sie bei einigen actionreichen Szenen zeigt.

Am schwersten sei Millie dabei das Klettern gefallen. "Ich war an einem Seil und es war vermutlich am härtesten, dafür zu trainieren", erklärt der Serienstar in dem Video. Doch sie sei dabei sehr zuversichtlich gewesen. "Ich habe mich wie eine Kriegerin gefühlt!", freut sich die 20-Jährige stolz. Sie verrät ihren Fans auch gleich das Startdatum ihres neuesten Filmes. Die fertigen Stunts können ab dem 8. März auf Netflix bewundert werden.

"Damsel" ist aber nicht die einzige Neuheit, über die sich die treuen Nutzer des Streamingdienstes im März freuen dürfen. Netflix nimmt zudem Bullet Train mit Brad Pitt (60) und Aaron Taylor-Johnson (33) sowie die Serien "Supersex" und "The Gentlemen" mit Theo James (39) und Kaya Scodelario (31) in sein Programm auf. Zudem werden neue Folgen von "Young Royals" erscheinen.

Getty Images Millie Bobby Brown, britische Schauspielerin

2023, Netflix Inc. Kaya Scodelario und Theo James in "The Gentlemen"

