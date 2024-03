Neuer Podcast-Deal: Herzogin Meghan geht viel Geld verloren

Herzogin Meghan (42) unternimmt einen neuen Anlauf mit ihrem Podcast "Archetypes". Ursprünglich hatte die Frau von Prinz Harry (39) einen Deal mit Spotify. Nach nur wenigen Folgen wurde das Projekt jedoch wieder eingestampft. Nun soll der Podcast aber mittels der Firma Lemonada Media zurückkehren. Wie ein Experte gegenüber Fabulous berichtet, könnte das für Meghan aber einen Verlust von umgerechnet über 14 Millionen Euro bedeuten. "Während das Paar von Spotify um die 16 Millionen Euro verdiente, beliefen sich die Einnahmen von Lemonada im vergangenen Jahr auf ungefähr 7 Millionen Euro", erklärt Andrew Bloch.

Obwohl nicht bekannt ist, wie viel Geld Meghan tatsächlich in ihrem Deal versprochen wird, vermutet der Experte: "Meghans neuer Deal könnte ungefähr zehn Prozent ihres Deals mit Spotify entsprechen, also ungefähr 1,7 Millionen Euro." Dabei ist "Archetypes" gar nicht mal das einzig große Projekt bekannter Namen, für welche die Firma verantwortlich ist. Teil von Lemonadas Programm sind auch die Podcasts der Schauspielerinnen Julia-Louis Dreyfus sowie Jennette McCurdy (31).

Meghan freut sich jedenfalls darüber, dass ihr Podcast ein neues Zuhause gefunden hat. "Ich bin stolz darauf, dass ich nun dazu in der Lage bin, euch mitteilen zu können, dass ich Teil des Teams von Lemonada werde, um meine Liebe zum Podcasting weiterhin auszuleben", lautet es in einem Statement der US-Amerikanerin, das The Sun vorliegt.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019

Getty Images Herzogin Meghan

