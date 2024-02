Wie süß: Brad Pitts Lobrede rührte Bradley Cooper zu Tränen

Bradley Cooper (49) zeigt seine Dankbarkeit. Für seinen neuen Film "Maestro" erhielt er nicht nur eine Oscar-Nominierung, sondern wurde auch beim Santa Barbara International Film Festival für seine Leistung als Hauptdarsteller prämiert. Carey Mulligan (38), die in dem Streifen seine Ehefrau spielt, und sein Kumpel Brad Pitt (60) hielten jeweils eine Rede zu Ehren des Preisträgers. Die lieben Worte seiner Kollegen rührten Bradley zu Tränen!

"Maestro" sei ein Meisterwerk, erklärte Brad. Dann beschrieb er, was Bradley als Schauspieler so besonders mache: "Ich glaube, es ist seine Begeisterung und seine unersättliche Liebe zu dieser kleinen Sache, die wir die menschliche Erfahrung nennen... er ist mittendrin, er schreckt vor nichts zurück." Der "A Star is Born"-Darsteller war sichtlich ergriffen von der Anerkennung seines Freundes. Auch Carey stieg in die Lobeshymne ein und erzählte, Bradley habe ihr beigebracht, sich nicht um die Meinung anderer zu scheren.

Der Film über den Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein dürfte für den Schauspieler etwas ganz Besonderes sein. Nicht nur, dass er Regie und Hauptrolle gleichzeitig gemeistert hatte – seine Tochter Lea (6) hatte ihr Schauspieldebüt feiern dürfen! Papa Bradley schwärmte bereits von der Leistung seines Nachwuchses mit Irina Shayk (38).

Getty Images Carey Mulligan und Bradley Cooper

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Backgrid Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea bei der Premiere von "Maestro", Dezember 2023

