Wegen Tom: Gisele Bündchen bricht im Interview in Tränen aus

Die Trennung ruft noch immer Emotionen in ihr hervor. Gisele Bündchen (43) und Tom Brady (46) sind seit Herbst 2022 kein Paar mehr. Obwohl das Ehe-Aus mehr als ein Jahr zurückliegt, hat das Supermodel immer noch sehr daran zu knabbern. In einem Teaser eines Interviews mit Robin Roberts, der Page Six vorliegt, bricht die Beauty wegen ihres Ex-Mannes in Tränen aus. Als sie gefragt wurde, wie es ihr denn gehe, begannen bei Gisele die Tränen zu kullern: "Ich weiß es nicht. Kann ich einen kleinen Moment haben?"

Die 43-Jährige zeigte sich von ihrer verletzlichen Seite und gab einen ehrlichen Einblick in das Co-Parenting mit ihrem Ex-Partner. "Ich glaube, es gibt leichtere und schwere Tage, und ich kann nur kontrollieren, was ich tue", erklärte Gisele. Auf die Frage, ob sie sich denn wieder verlieben könne, antwortete die zweifache Mutter ausweichend. Sie verriet geheimnisvoll: "Wo mein Herz jetzt ist, ist dort, wo ich gerade bin. Ich lebe meine Wahrheit, und ich entschuldige mich nicht dafür." Ob das einstige Victoria's Secret-Model damit auf die Romanze mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer anspielen wollte?

Denn seit etwa einem Jahr gibt es Gerüchte, dass Gisele Joaquim Valente (35) datet. Im Februar bestätigte ein Insider die Spekulationen und plauderte gegenüber People aus: "Sie sind seit Juni zusammen." Er betonte jedoch, dass sich Gisele und Joaquim Zeit lassen: "Sie gehen es langsam an. Am Anfang waren sie gute Freunde." Joaquim soll ihr während der Scheidung "ein großer Trost" gewesen sein.

Getty Images Gisele Bündchen im September 2023

BackGrid/MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Mai 2023

