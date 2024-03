Baby im Anmarsch: Lässt Valentin Lusin "Let's Dance" sausen?

Valentin Lusin (37) ist aktuell in freudiger Erwartung auf seinen ersten Nachwuchs mit Renata Lusin (36). Aufgrund ihrer Schwangerschaft tanzt die Profitänzerin in diesem Jahr nicht bei Let's Dance mit – ganz im Gegensatz zu ihrem Liebsten. Valentin schwingt mit Ann-Kathrin Bendixen das Tanzbein. Sollte es zwischendrin aber tatsächlich dazu kommen, dass das sich die Geburt anbahnt, ist der Tänzer dafür vorbereitet! "Der Fall wird eintreten, aber wir werden das einfach locker nehmen. Wir haben auch ganz viele wunderbare Profis, die dann mal einspringen können", erklärt der werdende Papa gegenüber RTL. Eines steht für ihn aber fest: "Ich möchte natürlich bei der Geburt dabei sein. Das geht für mich wirklich vor!"

Dass sein Baby für Valentin die Priorität darstellt, ist aber auch für Ann-Kathrin selbstverständlich. "Erstmal geht jetzt Frau und Kind vor und was ich dann mache, ist nebensächlich", äußert sie sich. Aber Profi Valentin verspricht seinem Schützling, dass er nach der Geburt seines Kindes auch wieder für ihn da sein werde. Sollte es aber ausgerechnet am Freitagabend während der Show so weit sein, dann weiß das Tanzpaar auch schon, wer spontan einspringen könnte: Der in der vergangenen Woche rausgeflogene Mikael Tatarkin.

Dass es jeden Tag so weit sein könnte, verdeutlichte Renata bereits vor wenigen Wochen auf Instagram. "Valentin hat alle Tests bestanden! Die Kliniktasche ist gepackt. Wir sind bereit zur Partnergeburt", verkündete die werdende Mama. Im Gegensatz zu einigen Personen in ihrem Umfeld glaube die Profitänzerin auch, dass ihr Liebster so weit sei: "Alle machen sich ein bisschen Sorgen, dass Valentin umkippt. Aber ich sage: Zusammen geplant, zusammen durchstehen."

Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Valentin und Renata Lusin im Februar 2024

