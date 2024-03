Sieben Punkte: Ist Renata Lusin von Ann-Kathrin enttäuscht?

Renata Lusin (36) verfolgt aktuell gespannt ihren Ehemann Valentin Lusin (37) und dessen Tanzpartnerin Ann-Kathrin Bendixen bei Let's Dance. Aufgrund ihrer Schwangerschaft tanzt die Profitänzerin in diesem Jahr nicht selbst mit. Das hält sie aber nicht davon ab, die Tanzeinlagen ihres Liebsten mit Argusaugen zu überwachen.Am vergangenen Freitag lief es für ihn und die Influencerin allerdings nicht so gut. Mit sieben Punkten landeten sieim Jury-Ranking auf dem letzten Platz. Was sagt Renata dazu? "Viel Arbeit und etwas mehr als vier Tage Zeit, dann schaffst du das!", zeigt sich die werdende Mama auf Instagram optimistisch.

Abgesehen von ihren Leistungen auf dem Parkett scheint Renata die neue Tanzpartnerin von Valentin bereits ins Herz geschlossen zu haben. "Wie kann man so natürlich und sympathisch sein? So, so eine süße Maus", schwärmt die 36-Jährige von Ann-Kathrin im Netz. Die Motorrad-Weltreisende selbst lässt die schwache Punktzahl gar nicht an sich heran. "Ich muss sagen, ich bin eigentlich voll zufrieden. Ich glaube, ich habe es noch nie so gut gemacht", äußerte sie sich nach ihrer Performance in der Sendung.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Renata eine enge Beziehung zu Valentins "Let's Dance"-Partnerin entwickelt. Von Anna Ermakova (23) schwärmt sie noch immer in den höchsten Tönen. "Anna ist wie meine kleine Schwester. Also die Anna habe ich direkt ins Herz geschlossen. Das ist der empathischste Mensch, den ich [...] kenne", hatte sie im Interview mit Promiflash erklärt.

Anzeige

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image Renata Lusin und Amma Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de