Bianca Censori sauer: Kanye West ist eifersüchtig auf Ex Kim

Kim Kardashian (43) soll eine neue Beziehung mit dem NFL-Spieler Odell Beckham Jr. (31) eingegangen sein. Doch einem stößt das wohl richtig sauer auf: Ihr Ex-Mann Kanye West (46) soll mit der neuen Liebe gar nicht einverstanden sein. "Kanye ist unberechenbar und hat eine Vergangenheit, in der er in der Öffentlichkeit ausgerastet ist, besonders wenn es um Kim geht. Es ist möglich, dass er immer noch eine Art Groll gegen sie hegt oder sogar eifersüchtig ist, weil sie weiterzieht", erklärt die Beziehungsexpertin Louella Alderson gegenüber The Mirror. Dabei ist Kanye eigentlich selbst wieder glücklich verheiratet. Für seine Frau Bianca Censori (29) soll seine Eifersucht ein "rotes Tuch" sein. Auf seine Wutausbrüche könne die Designerin sicher gut verzichten, vermutet Louella.

Sollte Kanye tatsächlich von seiner Eifersucht übermannt werden und einen öffentlichen Aussetzer haben, wird sich das vermutlich nicht nur gegen Kim, sondern auch gegen ihren neuen Partner richten. "In diesem Fall könnte er negative Kommentare über Odell oder ihre Beziehung abgeben. Wenn das passiert, wäre das ein Warnsignal für seine eigene Beziehung mit Bianca, da es zeigen würde, dass er noch nicht ganz über Kim hinweg ist", erklärt die Expertin weiter. Einen solchen Fauxpas leistete sich der Rapper schon, als Kim mit dem Komiker Pete Davidson (30) zusammen war: Er schikanierte Pete mehrfach im Netz, sodass dieser sogar eine Traumatherapie machen musste.

Bianca wurde 2022 im Rahmen einer privaten Blitzheirat Kanyes Frau. Für ihre Familie ist der Musiker ein rotes Tuch. Seitdem die beiden vor den Altar getreten sind, änderte sich der Kleidungsstil der Australierin radikal: Meist zeigt sie mehr Haut als Stoff. Ihr Vater Leo soll sich deswegen große Sorgen machen. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail behauptete, habe er Angst, sein Schwiegersohn isoliere seine Tochter von der Familie. In der Öffentlichkeit präsentiere er sie wie eine "billige nackte Trophäe".

Anzeige

RCF / MEGA Kim Kardahian, New York November 2023

Anzeige

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de