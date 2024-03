Christian Horner dankt Ehefrau inmitten des Sexting-Skandals

Sie ist für ihn da. Christian Horner (50) ist aktuell in aller Munde. Dem Red-Bull-Teamchef wird vorgeworfen, er habe anzügliche Nachrichten an eine seiner Kolleginnen der Formel 1 geschickt. Diese wurden zuletzt sogar veröffentlicht. Ein weiterer Knackpunkt in der Sache: Der Brite ist eigentlich seit Jahren glücklich mit dem Ex-Spice Girl Geri Halliwell (51) verheiratet. Doch trotz des ganzen Medienrummels steht diese ihrem Liebsten bei. In aller Öffentlichkeit dankt Christian seiner Geri nun für ihre Unterstützung.

"Es war offensichtlich eine sehr schwierige Zeit", erklärt der 50-Jährige während einer Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien und fügt hinzu: "Ich habe das große Glück, dass ich eine wunderbare Familie [...] habe." Dabei nutzt er auch den Augenblick, um vor allem Geri seinen tiefen Dank auszusprechen. "Meine Frau hat mich phänomenal unterstützt." Trotzdem sei es nun auch an der Zeit, endlich nach vorne zu blicken – insbesondere, weil inzwischen auch seine Familie unter dem Skandal leide.

Nachdem der Formel-1-Teamchef erst vor wenigen Tagen von allen Vorwürfen seiner Kollegin freigesprochen worden war, drohte das Ganze zuletzt erneut aufgerollt zu werden. Chatverläufe, die unter anderem Page Six vorlagen, zeigten schwarz auf weiß, welche anzüglichen Nachrichten Christian verschickt hatte. Unter anderem wollte er darin wohl wissen, "welches Outfit" sie heute trage.

Getty Images Geri Halliwell und ihr Ehemann Christian Horner

Getty Images Christian Horner im Februar 2024

