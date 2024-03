Nachrichten von Christian Horner an Kollegin aufgetaucht

Es sieht nicht gut für Christian Horner (50) aus. Der Formel-1-Chef steht seit einigen Wochen aufgrund von schlimmen Behauptungen in den Schlagzeilen. Der einstige Rennfahrer wird beschuldigt, sich gegenüber einer Mitarbeiterin unangemessen verhalten zu haben. Ende Februar wurde der Mann von Geri Halliwell (51) freigesprochen. Doch jetzt taucht belastendes Material aus: Es wurden anzügliche Nachrichten veröffentlicht, die Christian an die Mitarbeiterin verschickt haben soll.

Page Six liegen Chatverläufe vor, die der 50-Jährige an die Frau gesendet haben soll. Es heißt, dass Christian wissen wollte, "welches Outfit" sie heute trage. Er habe sie um ein Foto ihres Rocks gebeten. In der nächsten Nachricht soll der Brite Folgendes geschrieben haben: "Ich muss vielleicht ein bisschen beweglich sein ... so wie du." Erneut habe Christian ein Selfie gefordert und weiterhin zweideutige Zeilen verfasst.

Trotz der Vorwürfe steht Geri ihrem Mann in dieser Zeit bei. Daily Mail berichtete, dass die Spice Girls-Sängerin in einem Privatjet nach England reiste, um für Christian da zu sein. "Sie ist losgeflogen, bevor die E-Mail ankam. Vielleicht fliegt sie sogar wieder nach Hause", schilderte ein Insider dazu.

Christian Horner

Christian Horner im November 2023

Geri Halliwell und ihr Ehemann Christian Horner

