Das ist Oliver Pocher bei einer neuen Partnerin wichtig!

Oliver Pocher (46) plaudert in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) über sein Liebesleben. Eine genaue Vorstellung, wie seine zukünftige Traumfrau sein soll, habe er nicht: "Manche Sachen passieren halt einfach und man lernt sich kennen. Ich kann doch gar nichts ausschließen. Das muss man einfach sehen." Eine Sache sei ihm aber dennoch enorm wichtig bei seiner neuen Partnerin: Sie muss seinen Humor verstehen. "Einer muss ja die Grundintelligenz besitzen, mit mir und meiner Art des Humors umzugehen", findet er.

Dass Olli die Trennung von seiner Ex-Frau Amira Pocher (31) noch immer schwerfällt, ist kein Geheimnis. Anlässlich seines Geburtstages teilte der Comedian ein emotionales Statement auf Instagram: "Mir ist in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach das Herz gebrochen worden und es schmerzt manchmal immer noch. Das vielleicht anspruchsvollste Lebensjahr liegt hinter mir." Doch sein Herzschmerz hielt den Moderator wohl nicht davon ab, eine Liebelei mit Cora Schumacher (47) zu beginnen: Im diesjährigen Dschungelcamp behauptete die Ex-Rennfahrerin, dass sie und Olli Sex gehabt hätten.

Auch Amira scheint ihren Verflossenen hinter sich gelassen zu haben: Einige Monate nach der Trennung wurde sie immer wieder mit dem Moderator Christian Düren (33) gesehen. Als schließlich sogar Knutschfotos auftauchten, bezog die zweifache Mama Stellung. "Es ist sicher kein Urlaubsflirt, so viel kann ich schon mal sagen. So lange geht es noch nicht, aber es ging sehr schnell. Man hat schnell gemerkt, dass man sich sehr gut findet", gestand sie Ende Januar in ihrem Podcast "Liebes Leben".

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

