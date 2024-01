Ist Halle Bailey schwanger? Ihr Partner DDG bezieht Stellung

Diese Gerüchte findet DDG (26) gar nicht lustig. Im vergangenen März machten er und Halle Bailey (23) ihre Beziehung öffentlich. Seit einigen Monaten häufen sich die Gerüchte, dass das Paar ein Kind erwartet – unter anderem Nick Cannon (43) befeuerte das. Doch die Schauspielerin hat kein Verständnis dafür und forderte dazu auf, die Spekulationen zu unterlassen. Nun bezieht auch DDG Stellung zu einer möglichen Schwangerschaft!

Als ein neugieriger Fan ihn auf Snapchat fragt, ob er Vater werde, stellt der Rapper klar: "Nein. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so sehr dafür interessieren, was ich mache oder was wir machen. Kümmert euch um eure Angelegenheiten." DDG empfiehlt den Fans, sich andere Hobbys zu suchen, als sich über sein Leben und das seiner Freundin Gedanken zu machen. "Es ist seltsam. Ich verstehe das wirklich nicht. Warum interessiert ihr euch so sehr für Leute, die euch nicht kennen?", empört er sich.

Bereits vor zwei Wochen bat DDG um ein Ende der ewigen Schwangerschaftskommentare. "Lasst uns uns auf uns selbst konzentrieren. Im Jahr 2024 – lasst uns versuchen, uns selbst zu priorisieren, nicht andere Leute. Bitte, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten", schimpfte er an Silvester.

Getty Images Halle Bailey und DDG, September 2023

Getty Images Halle Bailey auf der Met Gala 2023

Getty Images Halle Bailey und DDG bei den Glamour Women of The Year Awards 2023

