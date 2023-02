Jenna Ortega sollte für vierte Staffel "You" zurückkehren!

Eigentlich hätte ein geliebter Charakter für die vierte Staffel von You zurückkommen sollen! Derzeit treibt Joe Goldberg wieder sein Unwesen auf Netflix. Während die Fans es kaum erwarten können, bis im März der zweite Teil der neuen Staffel rund um den Stalker erscheint, hätte diese einen ganz anderen Weg einschlagen können! Denn Jenna Ortegas (20) Charakter Ellie Alves sollte eigentlich zu "You" zurückkehren!

"Wir wollten Ellie zurückbringen, doch wir haben gehört, dass Jenna für eine andere Serie gedreht hat", äußert sich die Showrunnerin Sera Gamble gegenüber IndieWire. Doch ganz vom Tisch sei eine Rückkehr von der toughen Jugendlichen noch nicht. "Wir haben Ideen für Ellie, falls es ihr Terminplan erlaubt, uns wieder zu besuchen", fügt sie hinzu. Doch welche Serie ist schuld daran, dass die 20-Jährige nun doch nicht für die neue Staffel von "You" zurückgekehrt ist? Die Antwort laute: Wednesday!

Doch wird es überhaupt eine fünfte Staffel von "You" geben, zu der Jenna zurückkehren könnte? Sera gab Entwarnung. "Wir haben eine Idee für die fünfte Staffel, von der wir begeistert sind", verriet sie im Podcast von The Hollywood Reporter. Es sei auch nie der Plan gewesen, die Serie nach der aktuellen Staffel abzusetzen. Einen Teaser zu der nächsten Staffel soll es sogar am Ende von Folge zehn geben!

Netflix Penn Badgley und Jenna Ortega in "You"

Netflix Jenna Ortega und Emma Myers in "Wednesday"

Cr. Courtesy of Netflix © 2022 Penn Badgley als Joe Goldberg in "You" Staffel 4

Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Ellie freuen? Ja, auf jeden Fall! Nein, eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



