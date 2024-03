Drogenvorwurf: Andy Cohen und Leahs Rechtsstreit eskaliert!

Andy Cohen (55) und Leah McSweeney (41) liefern sich eine regelrechte Schlammschlacht in der Öffentlichkeit – und diese scheint nun in die nächste Runde zu gehen. Das berichtet Page Six und beruft sich dabei auf einen Schlagabtausch der Anwälte der beiden. Der Fernsehmoderator bezeichne die Klage der Modedesignerin als "Erpressung" und werfe ihr vor, dass sie eine "ungerechtfertigte Übereinkunft" erzwingen wolle. Die Verteidiger von Leah merken hingegen an, dass Andy versuche, ihre Klientin "zu verängstigen und einzuschüchtern", um sie zum Schweigen zu bringen.

Diese und weitere Anschuldigungen weisen die Anwälte des Produzenten vehement zurück. Vor wenigen Tagen beschuldigte ihn die 41-Jährige unter anderem des Drogenkonsums am Arbeitsplatz. In einem Schreiben heißt es: "Wir verlangen, dass Sie sofort alle Behauptungen in Bezug auf Mr. Cohens angeblichen 'Kokainkonsum' zurücknehmen und widerrufen." Die Vorwürfe seien nämlich "kategorisch falsch". Ferner lautet es: "Herr Cohen hat niemals Kokain mit irgendeinem Darsteller einer 'Real Housewives'-Show oder mit einem anderen Bravo-Mitarbeiter konsumiert." Nun stehe Aussage gegen Aussage und Leah werde vorgeworfen, "Klicks in der Boulevardpresse zu erzielen."

Obwohl die Anwälte des 55-Jährigen die schwerwiegenden Behauptungen der TV-Bekanntheit als unwahr darstellen, bekommt die "Real Housewives of New York City"-Darstellerin auch Unterstützung und ihr wird Glaube geschenkt: Wenige Tage nachdem sie ihre Klage eingereicht hatte, stellte sich nämlich Brandi Glanville (51) öffentlich hinter Leah. "Wir sind nicht ersetzbar. Wir sind starke Frauen und gemeinsam noch stärker. Zeit, unsere Macht zurückzuholen!", schrieb der Real Housewives of Beverly Hills-Star zu einem Beitrag der Klägerin auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Andy Cohen, Moderator

Anzeige

Getty Images Leah McSweeney, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de