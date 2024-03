Einheit trotz Skandal: Geri Halliwell begleitet Christian!

Christian Horner (50) hat es aktuell mit schwerwiegenden Vorwürfen zu tun. Der Boss des Formel-1-Teams Red Bull soll einer Kollegin anzügliche Nachrichten geschrieben haben. Vor wenigen Tagen wurden diese geleakt und der Brite steht erneut in der Kritik. Seine Gattin Geri Halliwell (51) ist dabei aber unerschütterlich an seiner Seite. Laut The Mirror wird die Musikerin ihren Mann nach ihrem Auftritt in Bahrain auch bei dem kommenden Grand Prix von Saudi-Arabien unterstützen. "Es war für Geri hart in Bahrain, aber sie war entschlossen zu zeigen, dass ihre Ehe immer noch stark ist und das wird sie auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien tun", erklärt eine Quelle gegenüber The Sun.

Die Unterstützung seiner Frau ist für Christian offenbar unverzichtbar. Während einer Pressekonferenz zum anstehenden Rennen richtete er liebevolle Worte des Dankes an sie. "Es war offensichtlich eine sehr schwierige Zeit. Ich habe das große Glück, eine wunderbare Familie [...] zu haben", meinte er ergriffen. Vor allem Geri habe zu ihm gehalten: "Meine Frau hat mich phänomenal unterstützt." Man müsse die Vorkommnisse jetzt hinter sich lassen und weitermachen.

Begonnen hatte der Skandal um Christian, als Behauptungen laut geworden waren, er verhalte sich unangemessen gegenüber seinen Mitarbeitern. Doch Ende Februar legte ein Gericht fest, der 50-Jährige sei unschuldig. Doch dann soll eine Mitarbeiterin die anzüglichen Chat-Verläufe per Mail an die Presse geschickt haben, wodurch der Fall augenscheinlich wieder ins Rollen kam. In den Nachrichten soll er unter anderem geschrieben haben: "Ich muss vielleicht ein bisschen beweglich sein... so wie du." Ob die Chats echt sind, ist nicht klar.

Getty Images Geri Halliwell und ihr Ehemann Christian Horner

Getty Images Christian Horner im Februar 2024

