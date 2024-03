Keine Diät und kein Sport: So hält Salma Hayek ihre Figur!

Salma Hayek (57) begeistert ihre Fans regelmäßig mit ihrer super Figur. So auch dieses Mal: Auf der Fashion Week in Paris war die mexikanische Schauspielerin zu Gast bei der Alexander-McQueen-Show und geizte nicht mit ihren Reizen: Über einen Glitzer-Bustier, der fast bis zum Bauchnabel ausgeschnitten war, kombinierte sie einen eng geschnittenen schwarzen Blazer, der ihre Figur umschmeichelte. Doch wie hält die 57-Jährige ihre Figur eigentlich? Im Interview mit People plaudert die Leinwandschönheit aus, dass sie statt auf viel Sport und strenge Diäten auf kleine Fitnesstricks setzt. "Ich arbeite mit einer Frau in London zusammen, die mir beigebracht hat, meinen Körper so zu halten, dass die Muskeln den ganzen Tag aktiviert sind. Selbst beim Zähneputzen."

Doch das ist noch nicht alles: Neben dem sogenannten restaurativen Yoga ist es Salma auch wichtig, sich im Alltag viel zu bewegen. So versucht sie, so oft wie möglich kleine Tanzeinlagen in ihren Tag zu integrieren. Zudem hält sich das Model durch regelmäßige und ausgiebige Gassi-Runden mit seinen Hunden fit. Von Diäten halte die Beauty dagegen nichts, wie sie auf ihrer Website erklärt: "Ich mache nicht gerne Diäten und ich bin auch nicht gut darin." Stattdessen esse sie nur das, was ihr auch wirklich schmeckt. Dabei setze sie auf eine gute Mischung aus gesundem und ungesundem Essen.

Aus der Tatsache, dass sie nicht sonderlich viel Spaß an sportlicher Betätigung hat, macht die 57-Jährige kein Geheimnis. Bereits zuvor hatte Salma in einem Interview mit Entertainment Tonight preisgegeben, dass sie die Disziplin für eine regelmäßige Sportroutine oftmals nicht aufbringen kann. Stattdessen setze sie auf Meditation: "Ich meditiere jeden Tag, die Zeit verfliegt und es macht so viel Spaß." Sie habe sogar ihre eigene Meditationstechnik.

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Bikini

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

