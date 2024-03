Keine krasse Frisur: Jorge González' Look flasht trotzdem!

Jorge González (56) hat sich auch in der heutigen Let's Dance-Sendung wieder mächtig Mühe bei seinem Look gegeben. Im Gegensatz zu vielen anderen Shows ist es dieses Mal aber nicht die Frisur des Tanzrichters, welche jegliche Blicke auf sich zieht. "Jorge heute wieder mit normalen Haaren und die Zuschauer hinter ihm können was sehen", schreibt ein Zuschauer auf X. Dafür sorgt der Rest von Jorges Look für mächtig Aufsehen. Der Choreograf trägt eine blaue Latzhose, worunter sich ein durchsichtiges rotes T-Shirt inklusive Kapuze befindet, welche seine Haare beinahe gänzlich verdeckt.

"Jorge ist eine Kreuzung aus Bob der Baumeister und Darth Vader, bevor er alle Gliedmaßen verloren hat", findet ein weiterer Nutzer auf der Plattform. Auch in anderen Fans scheint Jorges gewagtes Outfit einige Erinnerungen zu wecken. "Das Rotkäppchen der 90er" oder auch "Wenn du bei Sims auf zufälliges Outfit klickst", lauten weitere Kommentare.

In der Kennenlernshow der diesjährigen Staffel ist es aber Jorges Frisur gewesen, die für mächtig Tumult im Netz sorgte. Immerhin flashte der 56-Jährige mit einer hohen Stachelfrisur. "Jorges Frisur ist schon cool... aber ich möchte auch diesmal nicht hinter ihm sitzen" oder auch "Bekommt man eigentlich Rabatt auf dem Platz hinter Jorge?", äußern sich die Zuschauer. Auch dieser Look kam einigen Fans bekannt vor: "Jorge heute mit Dragon-Ball-Gedächtnisfrisur."

Getty Images Jorge González bei "Let's Dance"

Joshua Sammer / Freier Fotograf Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2024

