Keine crazy Frise: Fans von Jorge González' Look enttäuscht

Da hatten sich die Zuschauer von Jorge González (56) mehr erhofft. Der Let's Dance-Juror ist in der Tanzshow neben seiner Expertise auch für seine ausgefallenen Looks bekannt. Zum Auftakt der diesjährigen Staffel hatte er mit seiner ausgeflippten Frise bereits einen guten Start hingelegt. Nachdem er sich die Haare in der vergangenen Woche zu fünf Spitzen steil hochgegelt hatte, erschien er jetzt in einem eher nüchternen Look: Die Fans kann Jorge damit nicht überzeugen.

In der heutigen Sendung überraschte Jorge mit einem Kurzhaarschnitt in Violett. Im Gegensatz zu der eher weniger aufregenden Frisur trug er dafür ein umso auffälligeres Outfit – einen bunt gemusterten Glitzeranzug. Doch den Zuschauern ist das zu wenig. "Jorge… die Frisur… so normal", wundert sich ein User auf X. "Ich finde die Frisur von Jorge heute nicht so schick", kommentiert ein weiterer. Aber auch "Jorge heute in Menopausen-Rot" und "Jorge sieht aus wie eine Tante von mir, ich weiß nur noch nicht, welche...", heißt es in zwei Kommentaren. Andere erinnert der Look des Choreografen wiederum an Sharon Osbourne (71).

In der heutigen "Let's Dance"-Show geht es aber um weitaus mehr als nur die Optik. Für den ersten Promi heißt es heute schon wieder Abschied nehmen. Die Promiflash-Leser haben auch schon eine Vermutung, wer das sein könnte. In einer Umfrage stimmten von insgesamt 2.475 Teilnehmern 1.235 und damit 49,9 Prozent für den Motivations-Coach Biyon Kattilathu (39).

Joshua Sammer / Freier Fotograf Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2024

Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Biyon Kattilathu und Marta Arndt bei "Let's Dance"

