Mit Leyla? So bereitet sich Mike Heiter auf SixxPaxx vor!

Mike Heiter (31) wird im nächsten Monat als Teil von den SixxPaxx auf der Bühne zu sehen sein. Die Herzen der Frauen höherschlagen zu lassen, kennt der TV-Casanova bereits – doch diesmal muss er mit seiner Performance ein ganzes Publikum begeistern. Wie bereitet sich der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat darauf vor? Er gehe die Angelegenheit mit Respekt an. "Ich bereite mich jetzt so vor, dass ich halt ein bisschen zu Hause übe – mit Leyla (27), sehr wahrscheinlich sogar", offenbart er gegenüber Promiflash.

Nichtsdestotrotz sei der Hottie nervös. "Also vor Publikum ist ja was anderes, als auf dem Bildschirm herumzutanzen", gesteht er. Das sei noch mal eine ganz andere Sache. Der Ex von Elena Miras (31) liebt scheinbar neue Herausforderungen. Zuletzt kämpfte er sich durch die Dschungelcamp-Challenges in der diesjährigen Staffel – wozu für ihn wohl auch das Aufeinandertreffen mit seiner einstigen Liebschaft Kim Virginia Hartung (28) zählte. "Ich finde, er hat eine der schwersten Prüfungen bereits überstanden. Und das ist ruhig zu bleiben bei so viel Angriff, den er da hatte", äußerte seine Mutter diesbezüglich im Gespräch mit RTL.

Im australischen Busch kam es zwar eher weniger auf gut aussehende Bewegungen an, doch auch damit hat der Influencer schon Erfahrungen gesammelt. Mike ließ bereits in einigen Reality-TV-Formaten wie zum Beispiel Are You The One? seine Hüfte kreisen – allerdings nicht live vor so vielen Zuschauern. Auch wenn er denkt, dass das nicht einfach werde, bleibt der 31-Jährige zuversichtlich. "Ich denke schon, dass ich es gut hinbekommen werde", äußert er im Promiflash-Interview.

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Anzeige

RTL II Mike Heiter bei "Love Island" 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de