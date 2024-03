Neuer Favorit? "Let's Dance"-Fans lieben Tony und Anastasia!

Tony Bauer (28) und Anastasia Stan tanzen sich bei Let's Dance aktuell in die Herzen aller Fans! Dabei macht der Komiker gar nicht mal eine schlechte Figur auf dem Parkett. Am heutigen Abend springen für seinen langsamen Walzer solide 16 Punkte heraus. Aber nicht nur die Juroren loben Tony für seine Leistung – auch die Zuschauer sind vollkommen begeistert! "Tony ist so ein Goldschatz. Ich hoffe, er wird ganz weit kommen" oder "Tony und Anastasia fördern den Serotoninspiegel im Körper", schreiben die Fans völlig hingerissen auf X.

Dabei kann aber auch die neue Profitänzerin punkten – für sie ist es ihre allererste "Let's Dance"-Staffel. "Anastasia ist so toll, Tony passt gut zu ihr, ich liebe es!" und "Ich habe ehrlich einen Crush auf Anastasia, sie ist so süß", lauten weitere Kommentare auf der Plattform. Ganz besonders begeistert die Nutzer aber die Kombination von Anastasia und Tony: "Die beiden sind ein zuckersüßes Paar. Ich liebe die beiden zusammen!"

Aber nicht nur die Jury und die Zuschauer haben einen Narren an dem Tanzpaar gefressen. Auch Christian Polanc (45), der in diesem Jahr nicht mittanzt, kam in seinem Podcast "Let's talk about Dance" gar nicht mehr aus dem Schwärmen nach vergangenem Freitag heraus: "Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind sie vielleicht nicht punktemäßig die Nummer eins, [...] aber mein Top-Favoritenpaar an diesem heutigen Abend." Der Tanzprofi fügte noch hinzu: "Das waren so ziemlich die Einzigen, bei denen ich wirklich nach dem Tanz mit einem breiten Grinsen dasaß und mir gedacht habe: Wie geil ist das denn?"

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc im Jahr 2019

