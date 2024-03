Neuer Look wegen Timothée? Kylie Jenner reagiert auf Gerücht

Kylie Jenner (26) scheint nichts von den aktuellen Spekulationen mitbekommen zu haben: Ihre Fans behaupten nämlich, dass sie ihren Stil für Timothée Chalamet (28) verändert habe! In einem aktuellen Interview mit New York Times spricht eine Reporterin die Mutter von Stormi Webster (6) auf den Schauspieler an. Bei der Frage, ob die Unternehmerin die Kommentare im Netz gesehen habe, die ihren neuen "Clean-Girl-Look" in Verbindung mit ihrer neuen Liebe bringen, entgegnet Kylie: "Nein, habe ich nicht." Nach einem kurzen Zögern fügt sie hinzu: "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich möchte einfach nicht über persönliche Dinge sprechen."

Es sei ihr wichtig, nicht alles in der Öffentlichkeit preiszugeben – das habe der The Kardashians-Star bereits früh gelernt. "Wenn du so viel teilst, öffnest du dich selbst für mehr Kommentare und die Meinung anderer über dein Leben", merkt sie an und gibt daraufhin eine Erklärung, warum sich ihr Look geändert habe – die Geburt ihres Sohnes Aire Webster (2). "Es dauerte eine Weile, bis ich mich nach der Geburt eines Kindes wieder wie ich selbst fühlte. Als ich meinen Körper wiederhatte, dachte ich: 'Moment, die Trends haben sich geändert!'" Diesen habe sich Kylie angepasst. Sie stellt klar: "Ich habe nicht mehr diese dicke Mähne, die mir bis zum Hintern reicht, ich habe keine Wimpernverlängerungen mehr und ich habe nicht mehr diese langen Krallen!"

Dass die 26-Jährige nicht nur bei ihrem Style zunehmend auf Natürlichkeit achte, sondern sich auch im Alltag mit ihren Kindern überraschend normal verhält, zeigte die Halbschwester von Kim Kardashian (43) zuletzt auf TikTok. In einem Clip ließ sie ihre Fans an ihrer morgendlichen Routine mit Stormi und Aire teilhaben. "Bin beruhigt, dass wir morgens alle gleich aussehen", kommentierte unter anderem ein Nutzer Kylies ungeschminkten Look und eine weitere Userin merkte an: "Am Ende des Tages ist sie auch nur eine Mutter wie alle anderen."

Anzeige

Backgrid / ActionPress Kylie Jenner bei der Show von Jean Paul Gaultier 2024

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de