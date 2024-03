So normal ist Kylie Jenners Morgenroutine mit ihren Kids!

Sie überrascht ihre Community! Kylie Jenner (26) ging einige Jahre gemeinsam mit Travis Scott (32) durchs Leben und aus ihrer Liebe entstanden zwei gemeinsame Kinder: Stormi Webster (6) und Aire Webster (2). Im Netz präsentiert das Kardashian-Familienmitglied ihren Fans regelmäßig ihren luxuriösen Lifestyle – doch so glamourös geht es bei der Mutter wohl nicht immer zu. Jetzt teilt Kylie einen privaten Einblick in ihre morgendliche Routine!

Der TikTok-Clip mit dem Titel "Morgen" startet in Kylies Bett und zeigt sie daraufhin im Badezimmer, beim Zähneputzen und kurz darauf in der Küche. Für die Kids gibt es von der Unternehmerin selbst gemachte Pancakes und etwas Obst – inklusive einer Kuscheleinheit. Nachdem die Promi-Sprösslinge versorgt sind, stehen die eigene Hautpflege und die anstehenden Verpflichtungen an.

Die Fans der TV-Berühmtheit sind von dem privaten Einblick und vor allem der Normalität begeistert. "Bin beruhigt, dass wir morgens alle gleich aussehen", scherzt ein Fan in der Kommentarspalte unter dem Video. Ein anderer Nutzer meint: "Am Ende des Tages ist sie auch nur eine Mutter wie alle andere."

Anzeige

TikTok / @kyliejenner Kylie Jenner im Februar 2024

Anzeige

TikTok / @kyliejenner Aire Webster, Kylie Jenner und Stormi Webster

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de