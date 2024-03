Robert Garrison Brown soll vor Tod depressiv gewesen sein

Robert Garrison Brown (25) hatte vor seinem Tod wohl mit einigen Dingen zu kämpfen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor, der The Sun vorliegt. Darin berichtete Addison, einer der Mitbewohner von Janelle Browns (54) kürzlich verstorbenem Sohn, dass dieser vor seinem Tod einige Probleme gehabt haben soll. "Addison gab an, dass er sich mit [Garrison] darüber unterhalten hat, dass dieser in letzter Zeit depressiv war. Er gab außerdem an, dass [Garrison] Alkoholiker ist und jede Nacht trinkt." Zudem erklärte Addison wohl, dass "er wisse, dass [Garrison] Probleme mit seiner Ex-Freundin habe und dass er kein sehr glücklicher Mensch sei." Auch am Abend von Garrisons Tod soll sich Addison mit seinem Mitbewohner unterhalten haben. Dabei habe dieser "berauscht" gewirkt. Garrisons andere Mitbewohnerin Cheyenne habe diese Aussagen bestätigt: "Sie gab an, dass sie etwas ausführlicher mit ihm darüber gesprochen habe, wie er mit dem Trinken und seiner Depression kämpfte."

Kurz vor seinem Tod habe die Alle meine Frauen-Bekanntheit zudem laut weiteren Polizeidokumenten, die TMZ vorliegen, mit einer besorgniserregenden Textnachricht an einen Bekannten für Aufruhr gesorgt. "Ich möchte dich dafür hassen, dass du die guten Zeiten mit mir geteilt hast. Aber ich kann es nicht. Ich vermisse diese Tage", soll in der SMS gestanden haben. Als seine Mutter davon erfahren habe, kontaktierte sie wohl ihren Sohn. Dabei soll es sogar zu einem Gespräch gekommen sein, das allerdings für noch mehr Unruhe sorgte. Daraufhin soll sie ihre anderen Kinder gebeten haben, nach ihm zu sehen. Garrisons Bruder Gabriel habe ihn dann leblos mit einer Schusswunde und einer Waffe in der Hand in seinem Haus aufgefunden.

Die Eltern des TV-Stars, Janelle und Kody (55), meldeten sich kurz nach seinem Tod auf Instagram zu Wort. "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Robert Garrison Brown bekannt zu geben. Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust hinterlässt eine so große Lücke in unseren Leben, dass es uns den Atem raubt", hieß es in dem emotionalen Statement.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, TV-Bekanntheit

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017



