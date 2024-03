Janelle Brown meldet sich zum Tod ihres Sohnes Garrison (25)

Janelle Brown (54) meldet sich zum tragischen Tod ihres Sohnes Robert Garrison Brown (25). Auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit nun ein emotionales Statement: "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Robert Garrison Brown bekannt zu geben. Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust hinterlässt eine so große Lücke in unseren Leben, dass es uns den Atem raubt." Zudem bittet die Familie in der schweren Zeit um ihre Privatsphäre. Dazu teilt Janelle außerdem auch zwei Fotos ihres Sohnes. Auf dem einen posiert er stolz in seiner Militäruniform und auf dem anderen strahlt er zufrieden in die Kamera.

Die Nachricht seines Todes wurde am Dienstagabend durch das Newsportal TMZ öffentlich gemacht. Demnach soll der TV-Star am selben Tag von seinem Bruder Gabriel tot in seinem Haus in Arizona aufgefunden worden sein. Er habe wohl eine Schusswunde erlitten. Während die genauen Umstände von Garrisons Tod bisher noch untersucht werden, schließt die Polizei ein Fremdverschulden wohl bereits aus.

Genau wie seine Eltern war der 25-Jährige durch die Realityshow "Sister Wives" bekannt geworden und stand von klein auf vor der Kamera. Als er dann jedoch auszog, begann er sein eigenes Leben – gab seinen Fans jedoch weiterhin auf Instagram regelmäßig einen Einblick in seinen Alltag. Dort stellte er seinen Followern erst vor wenigen Tagen seine neue Katze Ms. Buttons vor.

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, TV-Bekanntheit

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kody Brown, TV-Bekanntheit

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de