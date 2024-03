Schimpfwörter: Detlef Soost muss bei "Let's Dance" blechen!

Das kostet ihn einiges. In der aktuellen Staffel von Let's Dance schwingt Detlef Soost (53) neben 12 anderen verbleibenden Promis das Tanzbein. Doch bevor er Woche um Woche mit seinen Live-Performances das Publikum und die TV-Zuschauer begeistern kann, muss er sich einem harten Training unterziehen. Und eben genau dieses bringt den gebürtigen Berliner so manches Mal zur Verzweiflung – was sich auch in seiner Sprache widerspiegelt. Wegen seiner Ausdrucksweise muss Detlef bei "Let's Dance" sogar blechen!

Normalerweise gibt der 53-Jährige in puncto Tanz den Ton an – so aber nicht bei der beliebten Show. Und dass das Training dabei auch manchmal zum echten Kampf mit einem selbst werden kann, muss er aktuell am eigenen Leib feststellen. Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) stellt deshalb auch eine ganz besondere Regel auf. "Wenn er 'Scheiße' oder 'Fuck' sagt, ist es immer ein Euro", erklärt sie im RTL-Interview. Wie viel da inzwischen bereits zusammengekommen ist, verraten die beiden jedoch nicht.

Dass das strenge Training der Russin bei dem Choreografen Früchte trägt, ist längst kein Geheimnis mehr. Bereits in den vergangenen beiden Wochen konnte Detlef auf der Tanzfläche glänzen und dabei auch jede Menge Punkte einheimsen. Seine emotionale Darbietung des langsamen Walzers rührte Ehefrau Kate Hall (40) letztlich sogar zu Tränen.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Kandidaten

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de